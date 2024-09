Liberthub fa troppo baccano? I residenti si lamentano ancora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Rinfocola la polemica sul. Con due schieramenti opposti a fronteggiarsi: da un lato coloro che difendono un locale che rappresenta uno dei pochi luoghi vivi della città passate le sette di sera, costituendo per tanti ragazzi un luogo di svago, di ritrovo e di studio, dall’altro idella via limitrofa che siper la musica e ilin orari serali. A riportare la questione in auge, sopita durante l’estate, è stato l’altro ieri in Consiglio comunale il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo, denunciando come "tantissimidi via Bertacchi si siano lamentati con me per i concerti e gli eventi organizzati dal Centro civico". "Nel corso dell’estate il problema si è avvertito meno perché si tratta di un periodo feriale - continua il consigliere -.