Il testa a testa tra Pechino e Washington visto dal Lowy Institute

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il, think thank australiano specializzato sulla politica internazionale, ha rilasciato la nuova edizione del Asia Power Index, rapporto annuale sulle capacità militari degli attori presenti nel continente asiatico. Un’edizione molto particolare, che evidenzia un cambiamento significativo negli equilibri di potere militare nell’Indo-Pacifico: gli Stati Uniti non sono più la potenza militare dominante incontrastata nella regione. Secondo gli autori del rapporto (Susannah Patton, Jack Sato e Herve Lemahieu) la Repubblica Popolare Cinese ha infatti ridotto in modo considerevole il divario con gli Stati Uniti, riuscendo dal 2018 a ridurre di oltre il 25% il vantaggio chedeteneva riguardo alla potenza militare.