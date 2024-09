Chiara Petrolini trovate nuove ossa nel giardino | rischia l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si infittisce la storia die dei due neonati uccisi e nascosti nel, dopo il ritrovamento di altri resti osseiè stata accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La studentessa 22enne, arrestata per aver ucciso il proprio bambino neonato e averlo nascosto dentro ildi casa propria. Un’azione all’oscuro di tutti fin dal primo giorno, al punto che neanche l’ex fidanzato, Samuel, sapeva nulla di quanto stava accadendo in quell’abitazione di Traversetolo, in provincia di Parma. La giovane avrebbe indotto il parto due giorni prima di partire insieme alla famiglia per una vacanza oltreoceano. Nessuno era stato avvisato della gravidanza, neanche un medico. Eppure, gli inquirenti non ne sono convinti e puntano i loro occhi su altre 6 persone, non tutte sospettate, ma potenzialmente utili.