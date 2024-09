VIDEO Sicurezza nel mondo della sanità nuovo incontro in Prefettura a Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ascoltare e valutare tutte le proposte che arrivano anche dalche rappresenta i lavoratori con i sindacati del settore. È stato questo l’obiettivo del tavolo convocato dal prefetto Francesco Esposito questa mattina nel palazzo di governo, la presenza anche dei vertici delle forze dell’ordine e delle due più importanti strutture sanitarie, Gennaro Sosto per l’Asl e Vincenzo D’Amato per il Ruggi di. A pochi giorni dal primo, e il giorno dopo l’ennesima aggressione, continua il percorso di mobilitazione attraverso il quale ladivuole condividere una serie di interventi non solo per frenare il fenomenoviolenza nelle strutture sanitarie ma anche capire quali sono le cause che generano reazioni violente da parte di pazienti e familiari .