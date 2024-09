Un francobollo italiano celebra l' Inps

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Oggi e' stato emesso un, valido per la posta ordinaria, dedicato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -. La vignetta del valore postale riproduce una veduta dall'alto dell'edificio che ospita la sede di Roma della direzione generale dell', realizzato in più fasi tra il 1938 e il 1967, su un progetto degli architetti Giovanni Muzio, Mario Panicani e Giulio Pediconi. In alto, a sinistra, si incastona il nuovo logo dell', realizzato in occasione dei 125 anni della fondazione.