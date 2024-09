Temptation Island stasera | Antonio si struscia Alfred ' sull' attenti' e falò

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 24 settembre 2024) Il trash estivo che tanto piace agli italiani non sembra aver intenzione di fermarsi, nemmeno con l'arrivo dell'autunno. Si prospetta una puntata esplosiva di, martedì 24 settembre 2024, il docu-reality che anno dopo anno continua a mettere a dura prova le relazioni di coppie'orlo del collasso. Sarà un terzo appuntamento ricco di emozioni forti, litigi e, naturalmente, tradimenti che terranno incollati milioni di telespettatori allo schermo e non mancheranno momenti 'calienti', come svelato da Dagospia.sicon tentatrice a: anticipazioniLa coppia formata da Titty enon è da meno in termini di tensioni rispetto agli altri protagonisti. Titty, con la sua voce inconfondibile e spesso sopra le righe, dovrà confrontarsi con un nuovo episodio di umiliazione pubblica.