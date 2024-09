Piccola grande Renault Clio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Laè un must, forte dei suoi oltre sedici milioni di esemplari venduti in 33 anni di gloriosa attività, non teme rivali. E anche questa ultima versione ibrida, non fa rimpiangere le antenate di una city che nel nostro Paese ha ancora un parco circolante di 400.000. Insomma parliamo di uno dei veicoli più fortunati diche ne ha fatto nel corso degli anni uno dei suoi punti di forza. Si parte da un design che si è evoluto restando sempre accattivante e al passo con i tempi e dei motori “facili” e intuitivi in grado di erogare potenza ma allo stesso tempo consumare poco: disponibile nelle versioni benzina, diesel, GPL e ora anche ibrida. Interni curati il giusto, ma senza inutili fronzoli: c'è tutto al posto giusto per una vetturache deve essere facile da usare senza “spigoli” o angoli complicati.