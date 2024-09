Olivera fissa l’obiettivo | Vogliamo la Coppa Italia! che parole per Conte e McTominay

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Importante intervista del terzino del Napoli, Mathias, che ha parlato degli obiettivi, ma anche di. L’esterno del Napoli, Mathias, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, radio partner della SSC Napoli. Si parte dall’ultima gara contro la Juventus: “Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra e non abbiamo preso gol: è importante, è frutto del lavoro iniziato tre mesi fa e che continuiamo oggi”. Duello sudamericano con Nico Gonzalez a Torino: cosa mi sta dandoper affrontare avversari così forti? Quando hai un grande allenatore con tanta esperienza in panchina e da giocatore, allora si impara tantissimo: ogni giorni imparo da lui, come tutta la squadra. Stiamo migliorando ogni aspetto, anche perché non ero abituato ad un modulo con la difesa a tre.