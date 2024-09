Noodles ritirato un lotto dai supermercati | l’allarme del Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Alcune confezioni diSuzi Wan sono state ritirate dagli scaffali deiBennet e Tigros a causasospetta presenza di Salmonella. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale dalla stessa azienda produttrice, Mars Italia S.p.a., con un avviso datato 23 settembre 2024. Isono prodotti nello stabilimento francese Valfleuri SA per Mars Italia e venduti in confezioni da 250 grammi. In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare icon i numeri die i termini minimi di conservazione sotto indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori al numero verde 800 303130.Leggi anche: Allerta alimentare:di würstel.