Soccorso, missione decoro. La pulizia organizzata dai residenti: "Non ci arrendiamo al degrado"

Mattinata all’insegna delle pulizie per alcuni cittadini che, in maniera autonoma, si sono organizzati per ripulire i giardini di via Marx da, carta, plastica e rifiuti vari. "Sono molto contenta perché è stata una mattinata di festa – racconta Giada Bolognesi, una delle ideatrici del progetto – c’erano persone di tutte le età e anche qualche straniero, persone contente di stare insieme e fare qualcosa di utile per il nostro quartiere. Era ciò che ci aspettavamo e speravamo, non volevamo far nulla di più che sensibilizzare alla cura del luogo tutti insieme". All’evento presenti non solodelma anche cittadini provenienti da Mezzana e dalla Pietà. L’invito, distribuito tramite un volantino scritto in più lingue, è stato accolto anche da alcuni ragazzi nigeriani e da un gruppetto di pachistani.