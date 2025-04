Liti condominiali in crescita per rumore affitti e lavori Boom cause pendenti

Liti condominiali in una città, Firenze, dove in molti palazzi del centro storico gli airbnb superano le abitazioni dei residenti. E così tra i motivi più locali delle discussioni si registrano anche il rumore a tutte le ore, l’abuso dei servizi (sovraccarico ascensore, più frequenti lavori di manutenzione, aumento interventi spurgo) con conseguente aumento delle spese condominiali, altro oggetto che accende la discussione tra vicini di casa. “Le Liti in materia condominiale sono assai frequenti. Lanazione.it - Liti condominiali in crescita per rumore, affitti e lavori. “Boom cause pendenti” Leggi su Lanazione.it Firenze, 13 aprile 2025 – L’uso delle aree comuni, a cominciare dal tetto e dai lastrici solari che dovrebbero essere a disposizione di tutti i condomini, con anche l’installazione dei pannelli solari; a questo si aggiungono i condizionatori per quanto riguarda il posizionamento ma anche la rumorosità. Sono questi i motivi principali dellein una città, Firenze, dove in molti palazzi del centro storico gli airbnb superano le abitazioni dei residenti. E così tra i motivi più locali delle discussioni si registrano anche ila tutte le ore, l’abuso dei servizi (sovraccarico ascensore, più frequentidi manutenzione, aumento interventi spurgo) con conseguente aumento delle spese, altro oggetto che accende la discussione tra vicini di casa. “Lein materia condominiale sono assai frequenti.

