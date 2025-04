Lanazione.it - Aggredisce la moglie, il giudice lo manda ai domiciliari. E lei da l’ok perché ritorni a casa

Cortona, 13 aprile 2025 – Aveva aggredito lae poi fatto lo stesso con due carabinieri,ndoli all’ospedale. Poi era finito in manette, arrestato in flagranza di reato. Il giorno dopo la notte di follia a Cortona il 30enne di origini tunisine era stato ascoltato davanti alper l’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e il tribunale ha disposto per lui come misura cautelare gli arresti. Arrestiche dovrà scontare asua, cioè dove tutti fatti sono avvenuti, e soprattutto insieme allache ha picchiato. Le aveva tagliato una ciocca di capelli e poi l’aveva aggredita. Quando i carabinieri sono intervenuti ha spiegato loro che lo aveva fattotemeva che lalo tradisse. Ma prima i militari lo avevano fermato lungo la Sr71, in località Vallone.