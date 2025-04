Ilrestodelcarlino.it - “Metti il velo o torni in Pakistan”: minacce e imposizioni a 14enne, denunciati il nonno e la madre

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 13 aprile 2025 – Un’indagine partita dalla scuola, portando non solo alla denuncia dellae deldi una ragazzina di 14 anni, ma anche alla presa in carico della giovanissima vittima da parte dei servizi sociali, con un trasferimento immediato in una struttura protetta, lontano dai familiari. Accade a Campagnola. Sembra di ripercorrere ancora una volta l’avvio del dramma di Saman Abbas, la 18enne di Novellara che quattro anni fa ha pagato con la vita il suo desiderio di essere libera. Ma stavolta le segnalazioni arrivate attraverso le confidenze alle amiche più fidate sono state rapidamente valutate: non solo nell’ambito scolastico, ma anche dai servizi sociali, dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria. Il 17 marzo arriva infatti alla Procura reggiana la segnalazione degli assistenti sociali che evidenzia come gli insegnanti della scuola media di Campagnola avessero sospetti di violenza e maltrattamenti nei confronti di una ragazza di 14 anni, di originea, ma nata a Carpi.