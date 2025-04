Ilgiorno.it - Calcioscommesse, l’offerta (stoppata) di Perin: “Puntate su questo sito”. Lo schermo delle sale legali, i prestanome e le società opache

Milano – Dopo aver agganciato i calciatori, entrando nei giri giusti per fare soldi, il presunto organizzatorescommesse clandestine, Tommaso De Giacomo detto “il professore”, temeva di perdere i suoi clienti. Un’agitazione, emersa dalle chat agli atti dell’inchiesta, scatenata dalla proposta del portiere della Juventus Mattia, tra gli sportivi indagati per aver scommesso illecitamente, di cambiare piattaforma scegliendone una “più economica”, con minori trattenute sulle. Tonali, Fagioli e i fiumi di denaro nella gioielleria Elysium: la ‘legge’ del “Professore” nella chat segretascommesse con i calciatori “Prova a giocare un centesimo sulche sta proponendoe non ti rivolgo più la parola, mi metto di punta”, scrive De Giacomo all’attuale centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, che secondo le accuse avrebbe procacciato per lui “clienti“ agganciando altri calciatori.