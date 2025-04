Trump dazi su semiconduttori Vedremo

3.51 "Vi risponderò lunedì e saremo molto specifici". Con queste parole,ha lasciato intendere un possibile imminente annuncio riguardo isui. Interpellato sulla questione,il presidente non ha escluso l'introduzione di nuove tariffe, ribadendo una posizione più volte espressa in passato, ma mai attuata concretamente.ha spesso criticato la dipendenza degli Usa dalle importazioni di chip, ritenendola un punto debole strategico. Il settore attende ora con attenzione lunedì.

