Quotidiano.net - Urso su dazi e Usa: “Meloni favorirà la de-escalation”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 aprile 2025 – Oggi l’obiettivo è la de-per un negoziato per ridurre i. Ma la visione strategica è quella di proporre il prima possibile un’area di libero scambio atlantica, “zero zero”, come è stata ribattezzata, “che consentirebbe di riunire l’Europa e le Americhe in un unico progetto di crescita mondiale”. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a pochissimi giorni dal viaggio di Giorgianegli Usa, indica la strategia che l’Italia e l’Europa dovranno avere in questi mesi di tregua commerciale. Non senza tornare a avvisare che il governo italiano chiederà alla Commissione europea di attivare “misure di salvaguardia” per evitare l’“invasione anomala” di prodotti cinesi che non troveranno più sbocco sul mercato Usa. L’Europa, dunque, deve utilizzare questa tregua di 90 giorni per scongiurare la deflagrazione della guerra commerciale con gli Usa? “Assolutamente sì, per tutto il tempo necessario, per consolidare i progressi fatti e impedire l’delle ritorsioni.