Ilgiorno.it - Atp Challenger di Monza, la lunga maratona degli addetti ai lavori e la festa dei tifosi

– Fasi finali per AtpAtkinsonsOpen 25. Un filo rosso unisce il centro di, dove le vetrine sono allestite a tema tennis, e il Tennis clubdove si disputano le gare. Attraverso viale Regina Margherita, i visitatori che arrivano dalla stazione verso l’impianto sportivo di via Boccaccio entrano nei Boschetti Reali, dove fino a stasera trovano il Food truck festival, un invito allo street food, in mezzo al verde e in una zona tranquilla, discosta dalla folla dei. Unadi colori, profumi e sapori unici provenienti da tutta Italia, oltre a ottime birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità. Tantissimi operatori provenienti da ogni dove, a bordo di ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.