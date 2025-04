Il vivaio vince dopo quarant’anni Le serre non deturpano le colline

quarant’anni, ma alla fine il Consiglio di Stato ha dato ragione a un’azienda agricola di Impruneta: le serre in cui il vivaio ’Ermini e Mangani’ coltiva le piante grasse "non pregiudicano in alcun modo “lo spettacolo dei colli”", tutelato dalla Soprintendenza. La sentenza del 10 aprile scorso cancella una precedente sentenza del Tar, che aveva invece dato ragione al Comune di Impruneta, che aveva negato all’azienda agricola il condono dei manufatti, originariamente abusivi, necessari per le loro coltivazioni. Per raccontare sin dall’inizio questa storia bisogna infatti tornare indietro alla metà degli anni ’80, quando iniziò l’attività del vivaio. Si tratta di una serra e due fabbricati di 12 e 24 metri quadri. Nel 2013, l’azienda presentò un’istanza di condono di tali opere, ma ricevette un diniego. Lanazione.it - Il vivaio vince dopo quarant’anni: "Le serre non deturpano le colline" Leggi su Lanazione.it Una battaglia lunga, ma alla fine il Consiglio di Stato ha dato ragione a un’azienda agricola di Impruneta: lein cui il’Ermini e Mangani’ coltiva le piante grasse "non pregiudicano in alcun modo “lo spettacolo dei colli”", tutelato dalla Soprintendenza. La sentenza del 10 aprile scorso cancella una precedente sentenza del Tar, che aveva invece dato ragione al Comune di Impruneta, che aveva negato all’azienda agricola il condono dei manufatti, originariamente abusivi, necessari per le loro coltivazioni. Per raccontare sin dall’inizio questa storia bisogna infatti tornare indietro alla metà degli anni ’80, quando iniziò l’attività del. Si tratta di una serra e due fabbricati di 12 e 24 metri quadri. Nel 2013, l’azienda presentò un’istanza di condono di tali opere, ma ricevette un diniego.

