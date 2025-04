Ilgiorno.it - Papa Francesco risponde ai bimbi della primaria di Sabbio: “Grazie per i vostri messaggi”

(Bergamo) – Un’idea nata in classe, davanti alle immagini di unsofferente, ricoverato in ospedale, la voce incerta, le cannule dell’ossigeno infilate nel naso. È così che gli alunni di terzaManzoni dihanno deciso di scrivere una lettera al. E con grande sorpresa qualche giorno dopo hanno ricevuta la risposta dal Pontefice. “Ogni bambino – spiega l’insegnante Lisa Balducchi – ha contribuito scrivendo un pensiero d’auguri: “Ti auguro di guarire presto“, “Ti voglio bene,“. Altri lo hanno ringraziato per il suo lavoro, mentre una bambina ha chiesto: “Parli tante lingue?“. Quando la lettera proveniente dal Vaticano è arrivata, l’emozione è stata incredibile. Sono entrata in classe e ho proiettato sulla Lim un’immagine di, chiedendo ai bambini cosa venisse loro in mente.