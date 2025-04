Lanazione.it - Il ritorno della cattedrale: "La speranza è riaprire entro l’anno giubilare"

Leggi su Lanazione.it

Che debba fare da scenografia, da palco, da schermo per proiezioni, da ultimo trattocorsa del Bravìo delle Botti o, motivo per cui esiste, da luogo dal quale il vescovo presiede l’assemblea dei fedeli (e dunque, da segnogiurisdizione episcopale), da più di quattro secoli ladi Montepulciano, intitolata a S. Maria Assunta, riveste il ruolo di elemento architettonico di piazza Grande ammirato e frequentato. Ora, dopo un periodo di chiusura dovuto a importanti lavori, che si protrae da settembre 2022, uno dei simbolicittà comincia ad intravedere la possibilità delalla piena fruibilità. "Non posso fare una previsione, posso però esprimere un auspicio", afferma don Antonio Canestri, da lungo tempo direttore dell’Ufficio beni culturaliDiocesi (nonché vicario del vescovo), come tale informatissimo sull’iter degli interventi in corso.