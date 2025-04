Ilgiorno.it - La svolta Bepi dispenser, il dispositivo che distribuisce le terapie senza il supporto degli infermieri: “Farmaci “automatici” per ospedali più efficienti”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Cinque pazienti per ogni infermiere. Sarebbe questa, secondo un articolo apparso nel 2021 sulla rivista scientifica The Lancet, la proporzione in grado di garantire una corretta durata della degenzaera. In Europa e in Italia, però, il rapporto è di dodici assistiti per ciascun sanitario. Così, oltre alla dilatazione dei tempi, si va incontro a un aumento, fino al 50%, della mortalità e delle complicanze. A partire da questi dati, ma soprattutto dall’esperienza quotidiana, due medici, Marco Scardino e Francesco Tasso - rispettivamente, primario di Anestesia e anestesista dell’Humanitas Research Hospital di Rozzano - hanno dato vita nel 2023, insieme a Roberto Schibuola, esperto nel campo del management, a una start-up. Si chiamae ha progettato il primo distributore automatico dial letto del pazienteero.