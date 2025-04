Gli alberi di Maati ora vivono al parco Un segno di speranza valore sacro della vita

GERMOGLI PH: 12 APRILE 2025 CERTALDO EVENTO 5 alberi PER Maati MOUBAKIR AL parco LIBERA TUTTI NELLA FOTO LA MAMMA SILVIA © TOMMASO GASPERINI / FOTOCRONACHE GERMOGLI In omaggio a Maati Moubakir, il 17 enne certaldese ucciso a coltellate all'alba del 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, dopo una serata passata in discoteca.

