Via alla stagione turistica: “Ma la tassa di soggiorno deve andare ai servizi”.

Brescia – Gli alberghi non siano un “bancomat“ per i Comuni. Si può sintetizzare così la presa di posizione, anche nel Bresciano, di Federalberghi, sul fronte dell’imposta di. Sono una cinquantina i Comuni bresciani che l’hanno adottata. Non tutti, però, la usano come da ratio della norma, reinvestendo i proventi perper il turismo. “Dipende dai Comuni – ha affermato il presidente di Federalberghi Brescia, Alessandro Fantini – alcuni sono virtuosi e la usano per migliorare e sviluppare le competenze turistiche. Altri usano gli importi per sistemare i bilanci comunali”. Recentemente il vincolo di utilizzo dell’imposta, per sostenere le strutture ricettive, è stato esteso alo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come compensazione per i costi esterni creati dai turisti sui residenti.