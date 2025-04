Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Parma, punti pesanti tra Europa e salvezza. Probabili formazioni e tv

Firenze, 13 aprile 2025 – Altra sfida con opposti obiettivi oggi (ore 15, diretta tv su Dazn) allo stadio “Franchi”: lacerca di proseguire la rincorsa alle posizioni che assicurano un posto nelle coppe europee (con una residua speranza di Champions League), ilcercaper allontanarsi il più possibile dalle zone calde della classifica. Archiviato il prezioso successo in Slovenia nell’andata di Conference League e in attesa del ritorno in casa contro il Celje, scende in campo con l’obbligo di vincere contro un avversario, però, per nulla facile e che lotterà col coltello tra i denti. Mister Palladino (che sarà in tribuna a scontare la squalifica) dovrebbe ripresentare i titolari (alcuni sono stati fatti rifiatare in coppa) a partire dalla coppia d’attacco composta da Kean e Gudmundsson.