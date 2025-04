Banche verso la desertificazione Sambuca non ha più sportelli

Pistoia, 13 aprile 2025 – L'ultimo episodio di sportello bancario che sta per chiudere i battenti è quello dell'agenzia di Intesa San Paolo a Casalguidi, ma la situazione è davvero drammatica per quel che riguarda la provincia di Pistoia nell'ultimo decennio: le banche sul territorio sono, di fatto, quasi dimezzate. L'analisi, sui dati di Bankitalia al 31 dicembre scorso, viene fatta dalla Fisac Cgil Toscana: nel corso del 2024 sono due i comuni nel Granducato a non avere più nemmeno uno sportello e, di questi, uno è Sambuca Pistoiese. Del resto, la nostra provincia è quella che ha visto più filiali chiuse dal 2015 in poi in regione: dalle 171 complessive che erano aperte, adesso siamo a 92. Lucchetti serrati troppo presto o, precedentemente, c'era una dispersione esagerata? La verità, in questi casi, come sempre sta nel mezzo, fatto sta che il -46,2% di Pistoia fa davvero impressione, raffrontato ad un -35% di media nazionale e regionale.

