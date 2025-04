Lanazione.it - Museo Ferrucciano, al lavoro per i nuovi arredi. Si aprono spiragli

chiuso dal 2018, il bisogno di saperne qualcosa di più viene manifestato da molte parti, non ultimo il gruppo di minoranza del Comune di San Marcello Piteglio, guidato da Franco Del Re che già due volte ha provato a portare l’argomento davanti al Consiglio comunale, senza però riuscirvi. Alla richiesta di notizie, è l’assessore Sobrero a rispondere con una sua nota: "L’Ufficio Cultura ha predisposto l’incarico a un artigiano di zona per la realizzazione degliinterni che ospiteranno sui due piani dell’edificio le opere del, su progetto del gruppo di architetti della Microscape di Lucca e coordinato dal Comitato scientifico del, costituito da tre storici modernisti dell’Università di Pisa e dalgrafo Claudio Rosati". La spesa prevista per questo capitolo si aggira attorno ai 100mila euro, come si legge in una determina della scorsa settimana e l’incarico è stato affidato alla ditta Mariluc di San Marcello Piteglio.