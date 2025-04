L’auto scappa dopo l’incidente Tre mesi di indagini e la denuncia

L'auto si dà alla fuga. dopo tre mesi di indagini il caso è stato risolto dalla polizia municipale che durante i rilievi aveva recuperato alcuni frammenti delL'automobile che si era data alla fuga individuando anche il colore delL'automobile, che peraltro era di una tonalità particolare. Attraverso le telecamere per la sorveglianza del traffico, la polizia municipale si accorge che una vettura di quel colore, spesso transitava a Santa Croce. Da lì risalgono alla targa del mezzo, ipotizzando che potesse essere il veicolo coinvolto nell'incidente. dopo una serie di accertamenti scoprono che L'automobile era intestata a un commerciante di Montecatini.

