I nuovi locali della Pania Inaugurazione nel Nicchio Legame con il rione

Venerdì, davanti a una folta partecipazione dei contradaioli, la Nobile Contrada delha inaugurato iSocietà La, uno spazio di 150 metri quadri affacciato su via dei Pispini, nato al posto dell’ex fondo Sardelli, storica bottega del. "Il fondo Sardelli è per molti Nicchiaioli un luogomemoria, profondamente legato alla storia del nostro– commenta il priore Davide Losi –, Ridargli nuova vita ha significato progettare con il cuore, come si fa con la propria casa. Uno spazio nuovo, per idee nuove, nei luoghi di sempre". Il progetto, fortemente voluto e realizzato grazie alla collaborazione tra professionistiContrada e artigiani, ha perseguito, si legge nella nota stampa, "tre obiettivi fondamentali: valorizzare le strutture originali – come i suggestivi archiprima sala – rafforzare ilcon la via dei Pispini e offrire al popolo delun ambiente moderno e accogliente di cui andare fieri".