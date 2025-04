Expo 2025 Osaka aperte le porte ai visitatori

Expo 2025 Osaka ha ufficialmente aperto le porte ai visitatori di tutto il mondo. Già prima dell'inizio, un lungo flusso di visitatori si è messo in coda per entrare all'esposizione universale. Il Padiglione Italia verrà inaugurato alle 15 (le 8 in Italia) alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Quotidiano.net - Expo 2025 Osaka, aperte le porte ai visitatori Leggi su Quotidiano.net Alle 9 di mattina ora locale (le 2 di notte in Italia),ha ufficialmente aperto leaidi tutto il mondo. Già prima dell'inizio, un lungo flusso disi è messo in coda per entrare all'esposizione universale. Il Padiglione Italia verrà inaugurato alle 15 (le 8 in Italia) alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

