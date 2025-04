Lanazione.it - Al centro senologico di Pisa operate oltre 1300 donne

Leggi su Lanazione.it

1.300 interventi nel 2024 per patologie mammarie di cui mediamente 700 per carcinomi: una qualità riconosciuta anche dall’Unione Europea. C’è soddisfazione nelle parole di Matteo Ghilli (nella foto), direttore deldi Aoup, per i numeri degli interventi della struttura nel 2024. Il, che per molti anni è stato diretto dalla luminare Manuela Roncella, è infatti uno dei 14 in Italia con certificazione di eccellenza Eusoma, una delle più prestigiose a livello europeo. Riconoscimento che Aoup detiene da 4 anni consecutivi e che è "il risultato - dice il direttore Matteo Ghilli, presente all’open day delle Dragonflies by Navicelli - della qualità e della quantità delle cure contro il tumore più comune nelle, con55mila casi l’anno in Italia: fortunatamente oggi si muore meno e si guarisce di più.