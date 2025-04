Quotidiano.net - Tensioni tra Algeria e Francia: protesta per arresto di un funzionario consolare

Dopo una settimana di calma, tornano lediplomatiche tra. Il governo algerino ha convocato l'ambasciatore diad Algeri, Stéphane Romatet, per esprimere "unaufficiale" e "forte" in seguito al recentedi un proprionel Paese transalpino. L', spiega una nota del ministero degli Esteri algerino, è avvenuto nel quadro di un'indagine giudiziaria francese su presunte responsabilità nel rapimento dell'influencer Amir Boukhors, detto "Amir Dz", nel 2024. Le autorità algerine accusano quest'oppositore di "appartenere a una rete sovversiva legata ad organizzazioni terroristiche". Algeri, informa ancora la nota, ha definito la misura di custodia cautelare "una grave violazione delle immunità e dei privilegi diplomatici", sottolineando che l'è avvenuto su via pubblica e senza previo avviso attraverso i canali diplomatici.