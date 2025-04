Lanazione.it - È tornata la ’Spartan Race’. A Gubbio la gara a ostacoli più famosa del mondo

Sport e natura trovano ancora una volta un importante punto d’incontro nella città dei Ceri. Dopo aver ospitato Ventomania e il Trail "Città di Pietra" negli scorsi weekend, questo fine settimanasi è ritrovata invasa - nel senso buono del termine- da migliaia di atleti per la Spartan Race - Trifecta Weekend, la corsa apiùdel. Atleti e sportivi di varie nazioni si sono dati appuntamento aper una due giorni di gare che vanno oltre il normale sforzo agonistico: ciascuna delle tre categorie (Sprint, Super e Beast) è infatti una prova di forza che spinge i partecipanti a oltrepassare i propri limiti, in percorsi pieno diche attraversano varie parti della città per confluire poi all’arrivo presso la splendida cornice del Parco del Teatro Romano. Ieri un antipasto delle gare.