Lanazione.it - Sangue al supermercato. Giovane inseguito e accoltellato: “Sembrava morto”

Siena, 13 aprile 2025 – “Sono andata a fare la spesa al Conad alle scalette, sotto piazza Matteotti. Erano intorno alle 18. Mi trovavo vicino al banco del latte, c’era anche unacon un passeggino. A un certo punto è entrato un ragazzo che scappava a tutto fuoco. E 7-8 dietro che lo inseguivano”. Inizia così il racconto della donna, S.L., senese, che ha soccorso ilche subito dopo è stato aggredito. Una scena da film a cui la città non è abituata. “E’ stato un fuggi fuggi da parte delle persone che erano nel negozio. D’istinto, da sola, ho fatto due passi in avanti udendo una sequenza, come di colpi. E il gruppetto, correndo, è andato via. Ho girato l’angolo. Davanti a me ila faccia in giù, steso per terra. Con il cappellino sporco di. Mi sono detta ’è’.