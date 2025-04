Ilrestodelcarlino.it - Incubo attentati al Grand Hotel, a Rimini 400 ebrei per la Pesach: blindati l’albergo e piazzale Fellini

, 13 aprile 2025 – Pattuglie che piantonano stabilmente gli ingressi dele tutta la zona di. Agenti in borghese dentro e fuori. Uno schieramento con decine e decine di uomini, ogni giorno. Misure di massima sicurezza, decise dalla questora Olimpia Abbate per ’blindare’ ilche in questi giorni ospita oltre 400, arrivati da tutto il mondo. Sono aper celebrare la, la Pasqua ebraica. I controlli sono iniziati giovedì, con l’arrivo dei primi ospiti nel. Festeggiare laè diventata ormai una tradizione, per centinaia di facoltosiche da parecchi anni si ritrovano alper l’evento. La maggioranza di loro arriva dai paesi europei, dagli Stati Uniti e dal Canada. E il pericolo di manifestazioni eè sempre dietro l’angolo, da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas in Palestina.