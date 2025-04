S Domingo crollo discoteca 226 vittime

crollo della discoteca di Santo Domingo, avvenuto martedì scorso. Il numero delle vittime sale così a 226. Negli ultimi giorni l'area circostante la discoteca, aperta da oltre 50 anni e frequentata da persone di ogni estrazione sociale, è teatro di omaggi alle vittime, con l'accensione di candele e la deposizione di fiori, nonché di una veglia di preghiera. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 4.49 Altre cinque persone sono morte a seguito delle ferite riportate neldelladi Santo, avvenuto martedì scorso. Il numero dellesale così a 226. Negli ultimi giorni l'area circostante la, aperta da oltre 50 anni e frequentata da persone di ogni estrazione sociale, è teatro di omaggi alle, con l'accensione di candele e la deposizione di fiori, nonché di una veglia di preghiera.

