Trump le trattative con Iran stanno andando bene

trattative con l'Iran "stanno andando bene, ma nulla conta" finché non c'è un accordo fatto per questo "preferisco non parlarne". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dai giornalisti al seguito. Quotidiano.net - Trump, le trattative con l'Iran stanno andando bene Leggi su Quotidiano.net Lecon l', ma nulla conta" finché non c'è un accordo fatto per questo "preferisco non parlarne". Lo ha detto Donald, secondo quanto riportato dai giornalisti al seguito.

Secondo quanto riportato da ilsussidiario.net: TRATTATIVA USA-IRAN/ “Trump fa un favore a Putin, ma senza accordo sul nucleare attaccherà Teheran” - Trump ascolta i russi: USA e Iran trattano per un accordo sul nucleare di Teheran. Ma la guerra contro gli ayatollah è ancora dietro l’angolo ...

In base alle informazioni di msn.com: Trump avvisa: “Voglio che l’Iran sia un paese felice, ma non può avere armi nucleari” - Il presidente Donald Trump si mostra fiducioso sul futuro delle relazioni USA-Cina, sottolineando l'intesa personale con Xi Jinping. Dall'inizio del suo secondo mandato nel gennaio 2025, il presidente ...