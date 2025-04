Lanazione.it - Nuovi defibrillatori nel ricordo di Silvana

Leggi su Lanazione.it

SAN GIUSTINO – Uno strumento salvavita a disposizione di tutti, in un luogo sensibile come la sala polivalente nei pressi dello stadio di Selci. "Un gesto di comunità", per due postazioni con defibrillatore appena inaugurate e installate in due punti: all’esterno della sala e in una delle ambulanze in uso alle associazioni "La Rosa dell’Umbria" e "Croce di San Giovanni-Sogit" di Città di Castello. La donazione è il frutto di iniziative di solidarietà neldiBenigno, ed è stata suggellata ieri mattina davanti alla struttura con una cerimonia alla quale hanno partecipato numerose autorità, rappresentanti di associazioni, familiari e amici di. Grazie alla volontà della famiglia Paladino e di quella dei vertici delle due associazioni – insieme al sostegno del comune di San Giustino, del coordinamento delle associazioni di Selci e di decine di persone – è stato possibile portare a termine questo obiettivo per la sicurezza della comunità.