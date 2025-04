Lopinionista.it - Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e Drupi tra gli ospiti di Domenica In

Leggi su Lopinionista.it

ROMA –13 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con, storico tastierista e paroliere dei Pooh, che sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico ‘Parsifal: l’uomo delle stelle’ per poi esibirsi con il brano “Accademia”, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso.si racconterà tra carriera e vita privata oltre ad esibirsi con il brano “O’ sole mio”, insieme al tenore Luca Minelli.Il cantautore, racconterà come ha affrontato la malattia che lo ha colpito qualche tempo fa e dalla quale ora è perfettamente guarito, oltre a cantare, accompagnato dalla sua chitarra, alcuni suoi celebri successi come “Piccola e fragile”, “Sereno è” e il suo ultimo singolo “Facciamo la pace”.