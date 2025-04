Quotidiano.net - Interventi estetici fuorilegge, è allarme. “Social invasi da annunci-trappola”

Roma, 13 aprile 2025 – Morire, cercando la bellezza. Simonetta Kalfus aveva 62 anni e si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio privato di Roma. Il medico che l’ha operata era già stato condannato per lesioni. Margaret Spada ne aveva 40 di meno, a novembre era partita dalla sua Sicilia per rifarsi il naso in un ambulatorio privato all’Eur. Entrambe hanno trovato la morte in ‘cliniche’ clandestine. Le indagini dovranno accertare i fatti. Nessuno sa quante possano essere strutture come queste in Italia. Ma non esiste neppure una statistica suglidi chirurgia e di medicina estetica eseguiti ogni anno nel nostro Paese. Chirurgia e medicina sono due cose molto diverse, come giustamente tengono a precisare gli addetti ai lavori. Anche il giro d’affari che ruota attorno a operazioni e ritocchini si può soltanto immaginare.