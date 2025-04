Lanazione.it - Casa occupata da un anno: “Doveva essere liberata, ma sono sempre dentro”

Leggi su Lanazione.it

Ponsacco, 13 aprile 2025 –centinaia in Italia i tentativi di occupazione abusiva di alloggi popolari. Un tema complesso sul quale si dibatte da anni, sia a livello politico che legale. Un problema che affligge tutto il Paese e che ha, in base ai territori, alle rispettive criticità ed emergenze, origini diverse. A Ponsacco episodi cistati anche in passato. L’ultimo – lo ricordiamo – si è era registrato a fine 2024. Nei giorni scorsi per un cittadino – che vive in un altro Comune, ma proprietario di unaa Ponsacco, sembrava che la brutta esperienza potessefinita. Ma non è stato così. Lain questione è nel Palazzo Rosa, un fronte problematico da tanto tempo ormai per la cittadina del Mobile. Lada un. Il proprietario – come ci spiega – è stato avvertito tramite l’amministratore che l’immobile era libero.