Lanazione.it - Quello scheletro senza un nome

Leggi su Lanazione.it

Sostenere che Viareggio & dintorni possiedano l’humus dove sono proliferati gialli di cronaca nera irrisolti a distanza di molti anni, non è affatto un’esagerazione. Gialli più o meno avvincenti, in ogni caso sempre in grado di catturare l’attenzione del lettore e di chi si ciba – alla luce anche dell’’esplosione’ televisiva di trasmissioni-cult – di storie dove, purtroppo, c’è spesso una vittima. Nella primavera del 2006, comincia la nostra storia. O meglio – secondo il medico legale prima e un anatomopatologo poi – la storia era cominciata una decina di anni prima. Sta di fatto che quella mattina di maggio inoltrato a Torre del Lago in un terreno incolto in via Cimarosa venne scoperto casualmente lodi una donna. D’impatto, il primo pensiero degli investigatori e dei cronisti fudi associare la macabra scoperta con ildi una giovane donna della quale se ne erano perse le tracce cinque anni prima in circostanze drammatiche (il suo ex compagno si era suicidato, piuttosto che farsi arrestare dai carabinieri).