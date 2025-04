A quattro uomini su 10 non piace il proprio corpo

uomini col proprio corpo. Poco meno di tre uomini su dieci (28,2%) ha un rapporto negativo e, in linea con questo dato, al 63,1% degli interpellati il proprio aspetto esteriore piace (al 51,4% abbastanza, all'11,7% molto), mentre a un non trascurabile 36,9% non piace (al 29,1% poco, al 7,8% per niente). Il dato emerge dall'indagine Eurispes dal titolo 'Che cos'è la maschilità oggi?' che incrocia aspetti individuali e sociali per esplorare come l'immaginario collettivo abbia influenzato la percezione del se' degli uomini italiani. Come prevedibile sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, ad apprezzare il proprio aspetto in percentuale superiore a tutti gli altri (71,1%). Per quanto concerne invece la cura del proprio aspetto esteriore, dall'indagine risulta che riveste importanza per due terzi degli uomini italiani (66,5%). Agi.it - A quattro uomini su 10 non piace il proprio corpo Leggi su Agi.it AGI - Che rapporto hanno glicol. Poco meno di tresu dieci (28,2%) ha un rapporto negativo e, in linea con questo dato, al 63,1% degli interpellati ilaspetto esteriore(al 51,4% abbastanza, all'11,7% molto), mentre a un non trascurabile 36,9% non(al 29,1% poco, al 7,8% per niente). Il dato emerge dall'indagine Eurispes dal titolo 'Che cos'è la maschilità oggi?' che incrocia aspetti individuali e sociali per esplorare come l'immaginario collettivo abbia influenzato la percezione del se' degliitaliani. Come prevedibile sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, ad apprezzare ilaspetto in percentuale superiore a tutti gli altri (71,1%). Per quanto concerne invece la cura delaspetto esteriore, dall'indagine risulta che riveste importanza per due terzi degliitaliani (66,5%).

