Stefano Conti l’ora della beffa appello contro l’assoluzione Il trader deve restare a Panama

l’assoluzione, il trader brianzolo Stefano Conti (nella foto), finito sotto processo e in carcere preventivo in condizioni disumane per 423 giorni con l’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale, non potrà lasciare Panama. Il verdetto della giustizia panamense è arrivato in nottata. “Il tribunale di Panama ha stabilito che Stefano Conti, assolto in primo grado e per più di 400 giorni detenuto nel famigerato carcere di La Joya, non potrà lasciare il Paese – hanno annunciato i legali del trader brianzolo, gli avvocati Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo –. È ora che chi di dovere si faccia carico del problema”. Per oltre due anni Conti è stato accusato di tratta di esseri umani a scopo sessuale e rischiava una condanna fino a 30 anni di reclusione. Ilgiorno.it - Stefano Conti, l’ora della beffa: appello contro l’assoluzione. Il trader deve restare a Panama Leggi su Ilgiorno.it Varedo (Monza e Brianza) – L’ipotesi peggiore è diventata realtà: nonostante, ilbrianzolo(nella foto), finito sotto processo e in carcere preventivo in condizioni disumane per 423 giorni con l’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale, non potrà lasciare. Il verdettogiustizia panamense è arrivato in nottata. “Il tribunale diha stabilito che, assolto in primo grado e per più di 400 giorni detenuto nel famigerato carcere di La Joya, non potrà lasciare il Paese – hanno annunciato i legali delbrianzolo, gli avvocati Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo –. È ora che chi di dovere si faccia carico del problema”. Per oltre due anniè stato accusato di tratta di esseri umani a scopo sessuale e rischiava una condanna fino a 30 anni di reclusione.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano Conti assolto dopo 423 giorni in cella a Panama : “In carcere omicidi e sparatorie - ora sono libero ma ho ancora paura”

Stefano Conti libero - l’avvocato Antonio Randazzo : “Dalla richiesta di 30 anni all’assoluzione piena. Ora aspettiamo la Corte di Strasburgo”

Francesca Michelon è la figlia legittima di Stefano d’Orazio - ora è in discussione l’eredità

Ne parlano su altre fonti Stefano Conti, l’ora della beffa: appello contro l’assoluzione. Il trader deve restare a Panama. La terribile beffa di Panama, Stefano Conti: “Ho paura, mi hanno assolto ma non mi lasciano andare”. Ad Affari tuoi Stefano De Martino scova il sosia di Carlo Conti: "Guardatelo, somiglia al direttore artistico di Sanremo". Corte dei Conti ora vogliono eliminare le sanzioni.

Risulta da fonti di msn.com che: La terribile beffa di Panama, Stefano Conti: “Ho paura, mi hanno assolto ma non mi lasciano andare” - Il trader brianzolo era accusato di tratta di esseri umani a scopi sessuali. Dopo 423 giorni di carcere e un processo, deve attendere che la Procura faccia ricorso ...

A darne comunicazione è msn.com: Stefano Conti, incubo senza fine a Panama: assolto e libero ma non può tornare in Brianza - Il Tribunale ha deciso che dovrà aspettare l’esito del processo d’appello. II trader di Cesano Maderno: trattamento disumano. Negato anche il diritto di abbracciare i miei cari ...

In base a quanto diffuso da msn.com: Panama, Stefano Conti non può tornare in Italia. In carcere per 425 giorni: “Condizioni disumane” - Brianzolo, 40 anni, è stato assolto dall’accusa di traffico di esseri umani. Gli avvocati: “Il tribunale ha deciso che non potrà tornare fino al processo di ...