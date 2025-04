Sport.quotidiano.net - È tempo di Memorial Mariotti. Ecco 500 ragazzi da tutta Europa

Il 32°di Montecatini Terme cambia forzatamente location, ma non la formula e l’entusiasmo che lo contraddistingue da sempre. Quest’anno, visti i lavori di restyling allo stadio, si giocherà allo Strulli di Monsummano Terme, pronto ad accogliere quasi 500della categoria Esordienti A, provenienti da più parti d’Italia e d’. La formula invece è uguale, ovvero quella con ben 24 squadre, pronte a darsi battaglia dal 18 al 21 aprile, per conquistare il prestigioso torneo. Le squadre partecipanti, assieme a quella del Montecatini Calcio, sono: NK Olimpia Lubiana (Slovenia), NK Lokomotiva Zagreb (Croazia), Lazio, Sampdoria, Pisa, Ancona, Lucchese, Pontedera, Prato, Tau, Giovani Fucecchio, Affrico, My Tuscany, Grifone Calcio, Voluntas Montichiari, Borgoricco Campetra, Romulea, Union Scaligeri Academy, Academy Civitanovese, Vigor Perconti, Valle Agnorelli Academy, Nuova Tor Tre Teste, Ponzano Calcio.