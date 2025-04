Lavori chiusa uscita A1 Ferentino

Lavori di manutenzione al cavalcavia, la stazione di Ferentino dell'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiusa in entrata verso Napoli dalle 22:00 di martedì 15 aprile alle 6:00 di mercoledì 16 aprile. Durante questo periodo, i veicoli diretti verso Napoli sono invitati a utilizzare la stazione di Frosinone come alternativa. Si consiglia agli automobilisti di programmare il viaggio in anticipo e prestare attenzione alla segnaletica stradale per evitare disagi. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 2.09 A causa didi manutenzione al cavalcavia, la stazione didell'autostrada A1 Milano-Napoli saràin entrata verso Napoli dalle 22:00 di martedì 15 aprile alle 6:00 di mercoledì 16 aprile. Durante questo periodo, i veicoli diretti verso Napoli sono invitati a utilizzare la stazione di Frosinone come alternativa. Si consiglia agli automobilisti di programmare il viaggio in anticipo e prestare attenzione alla segnaletica stradale per evitare disagi.

