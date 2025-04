Come affrontare l’overtourism Regole al passo con i tempi

Una riflessione su "Overtourism e futuro del turismo". Se ne parlerà martedì 15 aprile, a Firenze (Hotel Villa Neroli, via D'Annunzio), con l'open forum promosso da Skål Toscana e Skål Italia. Un evento che intende essere un open forum, ovvero un momento di riflessione sull'identità dei luoghi turistici e su come renderli compatibili agli ospiti e ai residenti. All'appuntamento prenderanno parte Tito Livio Mongelli, direttore Skal Europe Academy; Eliodoro Miranda, presidente Skäl Firenze; Ermanno Bonomi, docente di Sociologia del Turismo; Paolo Cocchi, già assessore a Cultura e Turismo della Regione Toscana e Stefano Wittum, albergatore. "Secondo le previsioni, entro 10 anni il numero di turisti raddoppierà: un dato incredibile per una città come Firenze che già adesso ha difficoltà a gestire il fenomeno, con importanti ricadute sulla vivibilità del centro storico – è il punto di vista di Ermanno Bonomi, sociologo del turismo e docente universitario -.

