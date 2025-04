Lanazione.it - Incontro Dialogo tra arte, design e tecnologia

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERADall’implementazione delle tecnologie intelligenti nel sistema moda, ai materiali di nuova generazione, fino alle innovazioni nelmultidisciplinare che prediligono etica e sostenibilità. A Pontedera il futuro prende forma con l’arrivo di “The Afam Roadshow”, seconda tappa, dopo quella di Ancona, del progetto itinerante che attraversa sette città italiane per promuovere iltraapplicate al patrimonio culturale a cura del Cnr Ispc, con il contributo di Rufa - Rome University of Fine Arts, insieme alle eccellenze del territorio. Un appuntamento che a Pontedera prenderà il via mdì 15 aprile, inserito nel calendario del Mimit per celebrare la Giornata nazionale del Made in Italy, con l’obiettivo di riunire intorno allo stesso tavolo eccellenze della formazione scientifica internazionale come Cnr Ispc e Istituto di Biorobototica della Scuola Superiore Sant’Anna, così come uno dei competence center italiani presente sul territorios 4.