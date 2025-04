L’attacco delle opposizioni Mancano progetti e iniziative Comune fuori dai fondi europei

Comune di Carrara, con un finanziamento di 390 mila euro, e tra i partner anche il vicino Comune di Luni, non vede tra gli enti beneficiari il nostro Comune. Lanazione.it - L’attacco delle opposizioni: "Mancano progetti e iniziative. Comune fuori dai fondi europei" Leggi su Lanazione.it "Castelnuovo Magra? Non pervenuto". L’opposizione consigliare portata avanti dai gruppi di Castelnuovo civica (Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli) e RicominciAmo Castelnuovo (Marzio Favini e Manuele Micocci), alla luce del fondo europeo Interregionale VI Italia-Francia, che ha recentemente visto finanziare anche nella nostra zona, un importante progetto dedicato al recupero del patrimonio archeologico e naturale, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale e promozione turistica, critica l’amministrazione Cecchinelli, per "assenza di visione e di capacità progettuali". "Il progetto che ha portato oltre 1 milione e 700 mila euro a Corsica, Sardegna, Liguria e Toscana – spiegano i consiglieri di minoranza - e che ha come capofila ildi Carrara, con un finanziamento di 390 mila euro, e tra i partner anche il vicinodi Luni, non vede tra gli enti beneficiari il nostro

Potrebbe interessarti anche:

Trasporto pubblico - opposizioni all’attacco : “Consiglio straordinario per risolvere l’emergenza”

Piantedosi : “Almasri rimpatriato in Libia perché pericoloso”. Opposizioni all’attacco

Caso Almasri - Nordio e Piantedosi riferiranno alla Camera. Opposizioni all’attacco : “Meloni scappa”

Ne parlano su altre fonti L’attacco delle opposizioni: "Mancano progetti e iniziative. Comune fuori dai fondi europei". Tamoil: un parco fotovoltaico nell'area dell'ex raffineria. Progetto presentato al Ministero, ma resta aperta l'inchiesta della Procura per inquinamento. Radicali e opposizioni all'attacco. "Su prolungamento metro B Laurentina il Pd boccia Gualtieri". Scontro in municipio sulla mobilità.

Dalle pagine di msn.com si apprende che: Opposizioni all’attacco: "Una farsa, un film" - "Una farsa, un film": sono questi i commenti che lancia l’opposizione, reagendo a caldo alla notizia della rinuncia alle dimissioni da parte del sindaco. "Con grande sconcerto assistiamo oggi ...

Risulta da fonti di msn.com che: Almasri, governo all'attacco: scontro con opposizioni. Meloni tace - Meloni incassa e lascia che siano i suoi a rispondere alle opposizioni colpo su colpo. E non mancano stilettate nei confronti di Francesco Lo Voi, il procuratore capo di Roma che ha messo sotto ...

Come riportato da ildenaro.it: Ue, Meloni attacca su Ventotene. Opposizioni: “Oltraggio” - Altro punto che è stato rimarcato da tutte le opposizioni è stata l’assenza in aula, al momento delle dichiarazioni di voto, della premier Meloni. Dopo l’attacco al Manifesto di Ventotene, in aula si ...