Lanazione.it - All’antico monastero de ’I Romiti’. Le note del pianista Philip Dati

Leggi su Lanazione.it

FABBRICHE Imperdibile l’appuntamento di oggi, alle 16.30, con la musica live dove, nel suggestivo scenario del complesso de "I Romiti", anticoagostiniano nella Val di Turrite risalente al XIII secolo oggi convertito in una esclusiva e fantastica struttura di accoglienza, arriva. Il maestro,e direttore d’orchestra di calibro internazionale che, dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di Lucca, si è affermato nel mondo attraverso un lungo percorso di studi e a innumerevoli esperienze in tutto il globo che lo hanno reso un artista di assoluto livello, accompagnerà gli ospiti presenti a Fabbriche di Vallico in un viaggio immersivo nella grande musica, partendo da Giacomo Puccini e arrivando fino alle più grandi colonne sonore della storia del cinema.