Travolto da un’auto . Gravissimo un 58enne.

di Irene PuccioniFUCCECCHIOÈ stato centrato in pieno daun uomo di 58 anni che adesso sta lottando tra la vita e la morte. L’incidente,, si è verificato ieri pomeriggio nel comune di Fucecchio, in via Pisana, lungo la strada provinciale 11 nei pressi della zona industriale che porta a Ponte a Cappiano. In base ad una prima ricostruzione, l’uomo, italiano, residente a Fucecchio, stava tagliando l’erba a bordo strada quando è stato colpito da una macchina che improvvisamente è uscita dalla carreggiata deviando verso la banchina. L’uomo stava ripulendo un tratto verde presumibilmente vicino alla sua proprietà. Al volante del mezzo ’impazzito’ c’era una donna straniera di 53 anni, che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada. Destino ha voluto che la corsa dell’auto finisse proprio addosso al pedone, che nel tremendo impatto è rimasto ferito in modo molto grave.